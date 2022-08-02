Підстав довіряти опублікованим росіянами спискам загиблих та поранених в Оленці немає - розвідка

Ці списки опрацьовуються, збираються дані з інших джерел, але підстав довіряти і говорити про те, що вони підтверджені, немає.

Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці на території окупованої Донеччини, а підстав довіряти опублікованим росіянами в Інтернеті спискам немає.

Про це 2 серпня в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни", - заявив він.

Юсов також пояснив, що в ході перевірки у вказаних списках є прізвища тих українських бійців, які були поранені до подій в Оленівці, та щодо яких були домовленості про обмін найближчим часом, і які на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні.

"Відповідно говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - наголосив представник пресслужби ГУР.

Юсов також зазначив, що Україна надала запит від Координаційного штабу стосовно повернення тіл загиблих захисників та полонених бійців, які зазнали поранень.

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Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних. Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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