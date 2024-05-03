"Підстави напряму звернутися до Парижа": експерт відповів, за яких умов Київ запросить допомогу у Макрона

Президент Франції підтвердив, що не виключає введення військ до України. Військовий експерт відповів, за яких умов це може статися.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що не виключає введення військ до України, назвавши це питання "законним". І якщо в України не буде достатньо резервів, підстави для того, щоб напряму звернутися до Парижа по допомогу військовими підрозділами з'являться.

Про це сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь "24 Каналу".

Коли ЗСУ отримають, зокрема, ракети ATACMS дальністю 300 км, які не є оборонною зброєю, тоді українська армія буде здатна за певний час проводити контрнаступальні дії.

"Це означає, що в такому разі Україні абсолютно не буде потрібне ведення французьких військ. Тому що Збройні Сили України самі впораються і з стабілізацією на фронті, наприклад, на Донбасі, і з проведенням контрнаступальних дій і на Донбасі і півдні", – зазначив Самусь.

За його словами, не можна виключати й такого сценарію, що військова підтримка від партнерів не допоможе Україні зупинити ворога. Він буде далі проривати фронт, а також проведе мобілізацію і восени спробує організувати наступ, наприклад, через Білорусь на північному напрямку.

"Тоді, якщо у нас не буде достатньо резервів, матимемо підстави для того, щоб напряму звернутися до Парижу про допомогу підрозділами. Однак багато чого залежатиме від ефективності мобілізації, яка зараз із запровадженням нового закону, набувати нових рис", – сказав Михайло Самусь.

Нагадаємо, якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні і держава попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

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