Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Підступи до позицій ЗСУ просто усіяні тілами ворогів": Маляр розповіла про важкі бої за утримання Соледара

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2183
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Підступи до позицій ЗСУ просто усіяні тілами ворогів": Маляр розповіла про важкі бої за утримання Соледара

Фото: Associated Press

Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати, зазначила заступниця міністра оборони.

Тривають важкі бої за утримання Соледара.

Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що підступи до позицій українських військових просто усіяні тілами загиблих бійців противника.

"Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація", - наголосила вона.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський спрогнозував, що перегрупування російських військ у районі Соледара не призведе до захоплення ворогом Бахмута, а після поразки окупанти змушені будуть зупинитися, як свого часу – після штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2183
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація