"Підступи до позицій ЗСУ просто усіяні тілами ворогів": Маляр розповіла про важкі бої за утримання Соледара

Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати, зазначила заступниця міністра оборони.

Тривають важкі бої за утримання Соледара.

Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що підступи до позицій українських військових просто усіяні тілами загиблих бійців противника.

"Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація", - наголосила вона.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський спрогнозував, що перегрупування російських військ у районі Соледара не призведе до захоплення ворогом Бахмута, а після поразки окупанти змушені будуть зупинитися, як свого часу – після штурму Сєвєродонецька та Лисичанська.

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