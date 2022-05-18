Підступи до Запоріжжя укріпили з відстані, щоб у разі прориву, до міста не долітала артилерія і "Гради"

Підступи до Запоріжжя укріпили з відстані, щоб у разі прориву, до міста не долітала артилерія і "Гради"

Кільце третьої лінії оборони завершили зводити на Запоріжжі – місто готується до захисту, системи укріплень там тягнуться на багато кілометрів.

Військові порівнюють споруди з лінією Манергейма і кажуть зміцнити підступи до обласного центру вдалося завдяки героїзму захисників Маріуполя – саме ці хлопці скували наступ ворога на Запорізькому напрямку, йдеться в ТСН.

Лабіринтами оповиті буквально всі підходи до Запоріжжя, і це ще не завершена робота. Це запасні позиції на випадок, якщо ворогу таки вдасться наблизитись впритул до обласного центру. Поки наші військові стримують ворога під Оріховим, Кам’янським та Гуляйполем, хлопці облаштовують позиції, де зустрінуть рашистів у випадку прориву.

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Лише на цій ділянці лабіринт траншей тягнеться на кілька кілометрів. Останню лінію укріплень вирішили зводити на значній відстані від Запоріжжя. «Дехто міста окопав, ну то така собі історія. А вона має бути розташована так, щоб до міста не долітало, так? Дешеве – артилерія, «Гради» і таке інше. Тобто всі лінії оборони, вони розташовані з урахуванням того, що в місто масові засоби артилерійського ураження не мають діставати», - пояснює голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Зараз хлопці роблять останні облаштування. Завозять генератори, у бліндажах збивають полиці для перепочинку. «Настил, а потім з піддонів стелажі робляться, і особовий склад може спати, відпочивати, або при обстрілі – в укриття, в бліндаж», - кажуть хлопці.

Бліндажі укріплюють колодами у три накати. Обов’язкова умова – запасний вихід, через який можна врятуватися в екстрених випадках

Систему укріплень під Запоріжжям порівнюють з лінією Манергейма, яку в минулому столітті так і не змогли прорвати росіяни під час радянсько-фінської війни.«Ми можемо аж до важкої техніки приймати. Є для цього всі засоби, і сама лінія дозволяє – зроблена грамотно – дозволяє утримати важку техніку супротивника», - пояснюють військові.

Кілька ліній оборони зведені з усіх боків обласного центру. За можливість укріпити місто хлопці насамперед завдячують захисникам Маріуполя, які 82 дні сковували ворожі сили від наступу, зокрема, й на Запоріжжя.

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