Підступна дронова атака: Гуменюк розповіла деталі нічного удару БпЛА по Одесі

Вночі проти 23 лютого армія РФ атакувала Україну безпілотниками. Результат протиповітряної оборони досить високий, але сталися влучання. Зокрема, в Одесі.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"На жаль, ніч була буремною і неспокійною. Доводилось працювати силам протиповітряної оборони, силам контрбатарейної боротьби. Ворог цієї ночі вдався до підступної дронової атаки в напрямку Одещини. Сили протиповітряної оборони максимально ефективно відпрацювали, але не вдалося уникнути руйнувань і загибелі", - наголосила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, в Одесі один зі збитих дронів уламками спричинив руйнування і пожежу на одному з підприємств. Саме там виявили тіла трьох загиблих людей.

Крім того, сили ППО збили один безпілотник на Херсонщині. Представниця ОК "Південь" наголошує, це свідчить про те, що росіяни ретельно пропрацьовують маршрут прямування БпЛА.

"Вони як і раніше використовують для цього акваторію Чорного моря, щоб заходити на удари, зокрема по Одещині. І максимально тримаються тимчасово окупованої території, доки прямують до лінії бойового зіткнення", - додала Гуменюк.