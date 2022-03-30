"Підступність російських дій на морі заслуговує окремої уваги" - виступ Зеленського у парламенті Норвегії

Він підкреслив, що війна зараз не обмежується тільки кордонами України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 березня, виступив перед парламентом Норвегії.

Президент повідомив, що росіяни замінували море, а тепер їхні міни дрейфують морем, створюючи небезпеку.

"Підступність російських дій на морі заслуговує окремої уваги, бо це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни. Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня їх вторгнення. Близько сотні кораблів не можуть вийти у Середземне море. Деякі судна були просто захоплені – це піратство заради крадіжки вантажу. Декілька суден зазнали вогневого удару. Але блокада портів була реалізована Росією не просто силами флоту. Вони замінували море. І тепер міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. І це небезпека для будь-кого: для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні", - сказав він.

Президент також наголосив, що через мінування моря залишається надзвичайна небезпека вільному мореплавству.

"Одну з цих мін нещодавно вдалося вчасно знешкодити у Босфорі. Іншу поблизу кордону Болгарії. Ще одну – біля узбережжя Румунії. Не хочеться навіть і уявляти, що буде, якщо частину з цих мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає? Можливо, пароми, не дай Боже. Або пасажирські лайнери. Або торговельні судна. А можливо, і танкери, підрив яких може призвести не тільки до людських жертв, але й до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди, що це нібито не вона. Як говорила неодноразово – коли вбивала у Європі критиків російської влади або навіть коли збила малайзійський Боїнг у небі над Донбасом. Війна зараз не обмежується тільки нашими кордонами. Жодна інша держава з часів Другої світової війни і агресії нацистів на морі не створювала такої загрози вільному мореплавству, яку вже створила Росія", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, окупанти замінували Чорне море українськими мінами, викраденими з військових складів у Криму у 2014 році.

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