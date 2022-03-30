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"Підступність російських дій на морі заслуговує окремої уваги" - виступ Зеленського у парламенті Норвегії

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"Підступність російських дій на морі заслуговує окремої уваги" - виступ Зеленського у парламенті Норвегії

Associated Press

Він підкреслив, що війна зараз не обмежується тільки кордонами України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 березня, виступив перед парламентом Норвегії.

Президент повідомив, що росіяни замінували море, а тепер їхні міни дрейфують морем, створюючи небезпеку.

"Підступність російських дій на морі заслуговує окремої уваги, бо це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни. Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня їх вторгнення. Близько сотні кораблів не можуть вийти у Середземне море. Деякі судна були просто захоплені – це піратство заради крадіжки вантажу. Декілька суден зазнали вогневого удару. Але блокада портів була реалізована Росією не просто силами флоту. Вони замінували море. І тепер міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. І це небезпека для будь-кого: для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні", - сказав він.

Президент також наголосив, що через мінування моря залишається надзвичайна небезпека  вільному мореплавству.

"Одну з цих мін нещодавно вдалося вчасно знешкодити у Босфорі. Іншу поблизу кордону Болгарії. Ще одну – біля узбережжя Румунії. Не хочеться навіть і уявляти, що буде, якщо частину з цих мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає? Можливо, пароми, не дай Боже. Або пасажирські лайнери. Або торговельні судна. А можливо, і танкери, підрив яких може призвести не тільки до людських жертв, але й до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди, що це нібито не вона. Як говорила неодноразово – коли вбивала у Європі критиків російської влади або навіть коли збила малайзійський Боїнг у небі над Донбасом. Війна зараз не обмежується тільки нашими кордонами. Жодна інша держава з часів Другої світової війни і агресії нацистів на морі не створювала такої загрози вільному мореплавству, яку вже створила Росія", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, окупанти замінували Чорне море українськими мінами, викраденими з військових складів у Криму у 2014 році.

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