Підступний план росіян: окупанти намагаються створити буферну зону навколо Луганщини

Російські окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області. Для цього вони посилили штурм на напрямку Куп’янськ-Лиман.

Про це повідомили в британській розвідці.

Як зазначається, окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, проте для цього їм потрібно спершу оминути ЗСУ та просунутися на схід до річки Оскіл. РФ вже задіяла підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій Росії, а також 1-ї гвардійської танкової армії.

Проте розвідка Британії має сумніви, що окупанти зможуть досягти на цьому напрямку прориву, оскільки українські військові успішні в обороні.

"За останні місяці сухопутні війська РФ нарощували боєздатність на напрямку Куп'янськ-Лиман. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і дуже малоймовірно, що РФ досягне значного оперативного прориву", - йдеться у звіті розвідки.

Нагадаємо, що російські війська15 жовтня продовжили наступальні дії задля оточення Авдіївки, однак успіхів не зазнали.

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