Підсумки Рамштайну: Ллойд Остін повідомив, яке озброєння союзники передадуть Україні

Партнери зосередилися на тому, щоб Україна мала можливість та потугу для того, аби робити певні успіхи на полі бою просто зараз.

На американській авіабазі Рамштайн у Німеччині 20 січня відбулася восьма міжнародна зустріч у форматі Рамштайн з питань військової допомоги Україні, яка зібрала представників оборонних відомств понад 50 країн світу.

Координували зустріч голова Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками зустрічі Рамштайн-8 повідомив, що партнери зосередилися на тому, щоб Україна мала можливість та потугу для того, аби робити певні успіхи на полі бою просто зараз.

"Як ми побачили в Дніпрі - Росія продовжує атакувати українську критичну і цивільну інфраструктуру. Росія продовжує бити по українських містах крилатими ракетами і дронами. Як росте жорстокість Росії, рішучість цієї контактної групи зростає. Декілька країн, включно з Францією, Німеччиною та Великою Британією, допомогли системами ППО: Німеччина – Patriot, США - ракети Patriot та навчання, Канада закупила NASAMS", - зазначив голова Пентагону.

Яке озброєння союзники передадуть Україні

ППО від Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема батарея ЗРК Patriot від Німеччини та ЗРК Avanger;

ракети для Patriot, пускові установки та навчання від Нідерландів;

купівля Канадою ЗРК NASAMS і снарядів до неї;

БТР Bradley, БТР Stryker, позашляховики, машини із захистом від снарядів;

танки Challenger 2 від Великої Британії;

БМП CV90 та САУ Archer від Швеції;

19 гаубиць від Данії;

гелікоптери, ПЗРК Stinger та іншого обладнання від Латвії;

великий пакет допомоги від Естонії, до якого входять 155-мм снаряди для гаубиць і не тільки.

Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина наразі не ухвалила рішення про передачу танків Leopard Україні. Він нагадав, що низка країн пропонує Україні танки зі своїх запасів, зокрема Польща надасть Україні танки.

"Я думаю, що ви вже чули, що сказав міністр оборони Німеччини раніше щодо надання танків Leopard 2. Так, ми зосередилися на тому, щоб Україна мала можливість та потугу для того, аби робити певні успіхи на полі бою просто зараз. Ми розуміємо, про який проміжок часу ми говоримо: від сьогодні й до весни, коли буде сприятлива пора для контрнаступу. Коли мова про танки, так, сьогодні Польща пропонує Україні надати танки. Наразі якихось інших додаткових оголошень я не можу надати. Ви чули, що сказав міністр оборони Німеччини. Вони наразі не готові надати Україні Leopard", - зазначив він.

Водночас міністр оборони ФРН анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро. "Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро", - поінформував Пісторіус, додавши, що загальна вартість наданої Німеччною військової допомоги перевищить 3,3 мільярда євро.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський закликав учасників "Рамштайну" прискоритися з постачанням озброєння для ЗСУ. Адже час та затягування війни грають на руку російським окупантам.

Бронетанковий "Рамштайн": Україна отримає танки Leopard - подробиці від Офісу президента

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