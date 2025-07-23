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- Війна
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Підсумки Курської операції: Сирський розкрив неочікувані втрати Росії
У Курській області загинуло або було поранено щонайменше 80 тисяч російських військових.
Командувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими.
Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post.
За його словами, українські втрати були “суттєво меншими”, однак точних цифр він не назвав.
Сирський також наголосив, що саме в Курській області росіяни вперше почали використовувати новітні волоконно-оптичні безпілотники, які неможливо заглушити — вони становлять серйозну загрозу й на інших ділянках фронту. Також у цьому регіоні фіксували появу північнокорейських військових — наразі їх може бути до 20 тисяч, хоча вони ще не брали участі в бойових діях на території України.
“Близько третини всіх керованих авіабомб, які Росія використала за минулий рік, припали саме на Курську область, а не на територію України”, — уточнив командувач.
За його словами, це свідчить про масштабні внутрішні операції, які Росія була змушена проводити на своїй території, й значні ресурси, які вона витрачає на оборону власних регіонів.
Раніше повідомлялось, що під час боїв у Курській області група десантників 80-ї Галицької бригади опинилася під щільним ворожим вогнем. Троє військових зазнали тяжких поранень, однак найменш ушкоджений боєць зумів витягти побратимів з-під обстрілу та вивести всіх до позицій своїх сил.