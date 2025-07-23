ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1387
Час на прочитання
1 хв

Підсумки Курської операції: Сирський розкрив неочікувані втрати Росії

У Курській області загинуло або було поранено щонайменше 80 тисяч російських військових.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Олександр Сирський

Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

Командувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, українські втрати були “суттєво меншими”, однак точних цифр він не назвав.

Сирський також наголосив, що саме в Курській області росіяни вперше почали використовувати новітні волоконно-оптичні безпілотники, які неможливо заглушити — вони становлять серйозну загрозу й на інших ділянках фронту. Також у цьому регіоні фіксували появу північнокорейських військових — наразі їх може бути до 20 тисяч, хоча вони ще не брали участі в бойових діях на території України.

“Близько третини всіх керованих авіабомб, які Росія використала за минулий рік, припали саме на Курську область, а не на територію України”, — уточнив командувач.

За його словами, це свідчить про масштабні внутрішні операції, які Росія була змушена проводити на своїй території, й значні ресурси, які вона витрачає на оборону власних регіонів.

Раніше повідомлялось, що під час боїв у Курській області група десантників 80-ї Галицької бригади опинилася під щільним ворожим вогнем. Троє військових зазнали тяжких поранень, однак найменш ушкоджений боєць зумів витягти побратимів з-під обстрілу та вивести всіх до позицій своїх сил.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie