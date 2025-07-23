Підсумки Курської операції: Сирський розкрив неочікувані втрати Росії

Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

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Командувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, українські втрати були “суттєво меншими”, однак точних цифр він не назвав.

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Сирський також наголосив, що саме в Курській області росіяни вперше почали використовувати новітні волоконно-оптичні безпілотники, які неможливо заглушити — вони становлять серйозну загрозу й на інших ділянках фронту. Також у цьому регіоні фіксували появу північнокорейських військових — наразі їх може бути до 20 тисяч, хоча вони ще не брали участі в бойових діях на території України.

“Близько третини всіх керованих авіабомб, які Росія використала за минулий рік, припали саме на Курську область, а не на територію України”, — уточнив командувач.

За його словами, це свідчить про масштабні внутрішні операції, які Росія була змушена проводити на своїй території, й значні ресурси, які вона витрачає на оборону власних регіонів.

Раніше повідомлялось, що під час боїв у Курській області група десантників 80-ї Галицької бригади опинилася під щільним ворожим вогнем. Троє військових зазнали тяжких поранень, однак найменш ушкоджений боєць зумів витягти побратимів з-під обстрілу та вивести всіх до позицій своїх сил.

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