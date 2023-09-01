Підсумок літа по-українськи: експерт підрахував, скільки російської техніки згоріло за три теплі місяці

За останні три місяці літа росіяни втратили десятки тисяч особового складу та ще тисячі одиниць техніки.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підрахував, скільки російської техніки згоріло за три місяці літа.

Про це він написав у своєму Telegram.

Так, від 1 червня до 31 серпня 2023 року російські окупаційні війська втратили:

особовий склад - 55 120 тіл;

танки - 655 од;

ББМ - 1 135 од;

артилерія ствольна - 2 056 од;

артилерія реактивна - 160 од;

ППО - 167 од;

автотранспорт - 1 770 од;

спеціальна техніка - 373 од;

вертольоти - 18 од;

літаки (збиті у ВП України) - 2 од.

"На моє глибоке переконання, у вересні акцент почне зміщуватися більше до ББМ і танків. У серпні був помічений цей процес, а на рубежі вересень-жовтень, не виключена його каталізація", - додав експерт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

Читайте також: