Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підсумок літа по-українськи: експерт підрахував, скільки російської техніки згоріло за три теплі місяці

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підсумок літа по-українськи: експерт підрахував, скільки російської техніки згоріло за три теплі місяці

Знищений російський танк / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За останні три місяці літа росіяни втратили десятки тисяч особового складу та ще тисячі одиниць техніки.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підрахував, скільки російської техніки згоріло за три місяці літа.

Про це він написав у своєму Telegram.

Так, від 1 червня до 31 серпня 2023 року російські окупаційні війська втратили:

  • особовий склад - 55 120 тіл;
  • танки - 655 од;
  • ББМ - 1 135 од;
  • артилерія ствольна - 2 056 од;
  • артилерія реактивна - 160 од;
  • ППО - 167 од;
  • автотранспорт - 1 770 од;
  • спеціальна техніка - 373 од;
  • вертольоти - 18 од;
  • літаки (збиті у ВП України) - 2 од.

"На моє глибоке переконання, у вересні акцент почне зміщуватися більше до ББМ і танків. У серпні був помічений цей процес, а на рубежі вересень-жовтень, не виключена його каталізація", - додав експерт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
162
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація