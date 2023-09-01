Підсумок літа по-українськи: експерт підрахував, скільки російської техніки згоріло за три теплі місяці

За останні три місяці літа росіяни втратили десятки тисяч особового складу та ще тисячі одиниць техніки.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підрахував, скільки російської техніки згоріло за три місяці літа.
Про це він написав у своєму Telegram.
Так, від 1 червня до 31 серпня 2023 року російські окупаційні війська втратили:
- особовий склад - 55 120 тіл;
- танки - 655 од;
- ББМ - 1 135 од;
- артилерія ствольна - 2 056 од;
- артилерія реактивна - 160 од;
- ППО - 167 од;
- автотранспорт - 1 770 од;
- спеціальна техніка - 373 од;
- вертольоти - 18 од;
- літаки (збиті у ВП України) - 2 од.
"На моє глибоке переконання, у вересні акцент почне зміщуватися більше до ББМ і танків. У серпні був помічений цей процес, а на рубежі вересень-жовтень, не виключена його каталізація", - додав експерт.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.
Читайте також: