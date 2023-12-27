Підсумок року: скільки російських танків знищила СБУ протягом 2023-го

Від початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад пів тисячі російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Українська спецслужба щодня методично "мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах. Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен", - розповіли у СБУ.

Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута. Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ. Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів", - повідомили захисники.

Нагадаємо, раніше очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що українські спецслужби "готують сюрпризи" для російських загарбників. Наступного року у планах - посилення розвідувальних операцій та здійснення диверсійних ударів як по об'єктах ворогу у тимчасово окупованих регіонах, так і на території самої Росії.

Читайте також: