Підсилення для «Баракуди»: підрозділ отримав три пікапи для мобільних екіпажів ППО

Реклама

Пікапи придбали в межах благодійного проєкту «Тримаємо світло неба», який EVA реалізувала спільно з програмою ГеройCar Благодійного фонду Руслана Шостака. Збір тривав з 19 березня до 26 квітня. За цей час до нього долучилися понад 350 тис. українців, а загальна сума внесків склала 3 271 422 грн.

Транспорт для «Баракуди» обирали з урахуванням потреб підрозділу. Для мобільних екіпажів, які працюють по повітряних цілях, важливі прохідність, повний привід, маневреність і здатність швидко діяти у складних умовах. Автівки потрібні не лише для виїзду на позиції, а й для оперативної зміни місця роботи залежно від обстановки.

Під час передачі військові показали обладнання мобільних екіпажів, пояснили алгоритм бойових виїздів і продемонстрували політ дрона-перехоплювача. Присутні також могли протестувати симулятори керування дронами під керівництвом інструкторів.

Реклама

Як розповіла військовослужбовиця «Баракуди» на псевдо Лиха, підрозділу потрібні не лише автівки для бойових виїздів, а й запасний транспорт — на випадок ураження ворожим дроном чи інших непередбачуваних ситуацій: «У нас було й таке, що з 20 машин 17 перебували на ремонті».

Найнебезпечнішою частиною роботи військові називають логістику. Командирка бойового екіпажу на псевдо Воля пригадує випадок, коли екіпаж не доїхав до позиції через атаку ворожого FPV-дрона на оптоволокні. Військові встигли залишити машину, однак автомобіль згорів разом з обладнанням. Завдяки запасній автівці екіпаж зміг виїхати із зони небезпеки.

«Автівки на війні — це розхідний матеріал. Хочеться, щоб всі з розумінням ставилися до запитів військових, яким постійно потрібні нові машини чи гроші на їхній ремонт», — підкреслила Воля.

CEO Фонду Руслана Шостака Євгенія Бут зазначила, що проєкт «Тримаємо світло неба» став прикладом того, як підтримка сотень тисяч українців перетворюється на конкретний результат для Сил оборони. За її словами, передані пікапи допоможуть зведеній групі «Баракуда» швидше реагувати на загрози та ефективніше виконувати завдання із захисту українського неба. «Для нас це не лише історія про транспорт, а й про довіру, партнерство та готовність українців об’єднуватися навколо спільної мети», — зазначила Євгенія Бут.

Реклама

Співпраця EVA та програми ГеройCar триває з 2023 року. «Спільно з ГеройCar ми реалізували низку проєктів. Допомагали військовим евакуаційними машинами, мотоциклами, позашляховиками. Загалом за час співпраці передали нашим захисникам та захисницям понад 160 одиниць техніки», — говорить Марина Смик, менеджерка напрямку корпоративної соціальної відповідальності мережі EVA.

За її словами, для компанії важливо не лише закривати конкретні запити військових, а й говорити про потреби та проблеми, які все ще залишаються актуальними на п’ятому році повномасштабної війни. Саме тому EVA продовжує підтримувати проєкти, спрямовані на посилення Сил оборони України.

У травні EVA розпочала новий благодійний проєкт — «неВИДИМА». Його мета — зібрати 5 млн грн, щоб забезпечити понад 300 військовослужбовиць комплектами зимової форми, створеної з урахуванням жіночої анатомії. Збір триватиме до 19 серпня 2026 року.

Новини партнерів