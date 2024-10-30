Підтримає піхоту: росіяни готують наступ у Запорізькій області із застосуванням бронетехніки

Окупанти вже здійснили навчання на одному з полігонів.

На Времівському напрямку у Запорізькій області росіяни готують броньовану техніку для підтримки піхоти під час штурму.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки.

Ворог застосує бронетехніку в районі селищ Приютне і Левадне Запорізької області.

За інформацією Волошина, ворог вже здійснив навчання на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

"В сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна", – зазначив речник.

Ба більше, за словами Волошина, на півдні, де лінія бойового зіткнення пролягає степом, техніку добре і далеко видно, отже по ній легше завдавати ударів.

Водночас речник зазначив, що росіяни продовжують застосовувати невеликі легкі автомобілі високої прохідності багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями та доставляти особовий склад та певні види озброєння.

Волошин зазначив, що це дозволяє швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Натомість по них ефективно відпрацьовують українські БпЛА.

Нагадаємо, днями ворог підняв триколор у центрі села Богоявленки Вугледарської міської громади. ПРо це повідомляли аналітики DeepState.

Читайте також: