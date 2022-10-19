"Підтримка терористичного режиму РФ": у "Слузі народу" пояснили, чому треба розірвати діалог з Іраном

Надання дронів-камікадзе Росії після її провалів на фронті слід розглядати саме як "підтримку терористичного режиму РФ", каже Арахамія.

Україна має розірвати дипломатичні відносини з Іраном, безпілотники якого активно використовує РФ для терору України, доки Тегеран не припинить постачати зброю країні-терористці.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що зброєю з Ірану російські окупанти вчиняють терористичні акти в Україні, вбиваючи людей. Арахамія зауважив, що уже весь світ побачив, як РФ атакує дронами-камікадзе іранського виробництва цивільну інфраструктуру і цивільних людей.

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Керівник фракції наголосив, що дрони-камікадзе з'явилися у російських військ після їхніх поразок на фронті, тому надання такого озброєння агресору слід розглядати саме як "підтримку терористичного режиму РФ".

"Ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він постачатиме зброю Росії. Щойно такі поставки припиняться - говоритимемо про відновлення всього спектра відносин між нашими країнами", - наголосив нардеп.

Арахамія також додав, що попри заперечення Іраном поставок дронів РФ, у ЗМІ є інформація про можливе продовження поставок Тегераном зброї до РФ.

"Ми поки що не маємо достовірного підтвердження цієї інформації, але й не чули від іранської сторони заяв, які засуджують використання їхньої зброї для вчинення воєнних злочинів", - підсумував він.

Застосування Росією іранських дронів у війні проти України

Останнім часом, окрім ракетних ударів, Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури, а також по будинках мирних людей.

Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники Україні потрібна система ППО.

Крім того, видання Reuters пише, Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля". Угоду уклали ще 6 жовтня. Саме на цьому тлі МЗС України ініціювало розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

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