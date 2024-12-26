Підтримка України "до її перемоги над Росією" стрімко падає у Західній Європі — опитування

Більшість європейців вважає, що Україна не отримує достатньої підтримки Заходу.
Грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показало, що бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги різко знизилося в усіх семи країнах за останні 12 місяців.
Про це повідомляє The Guardian.
Підтримка альтернативного вирішення конфлікту — припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишить під контролем Росії частину території України — зросла в кожній країні, як показало опитування, а в чотирьох з них цей варіант є найбільш бажаним.
Опитування показало, що готовність підтримувати Україну до перемоги над Росією залишається високою у Швеції (50%) та Данії (40%), а у Великій Британії — 36%, але ці рівні знизилися на 14 пунктів порівняно з січневими показниками 57%, 51% та 50%.
За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги.
Більшість європейців вважають, що Україна не отримує достатньої підтримки Заходу (див. графік).
І лише меншість вважає, що їхня країна повинна збільшити підтримку.
Британське видання зазначає, що незрозуміло, чи ця зміна відображає зниження інтересу, чи зростаючу втому. У Франції, Німеччині та Швеції частки тих, хто бажає Україні перемоги, і тих, кому не байдуже, щоб вона перемогла, залишаються стабільними з початку 2023 року, хоча в інших країнах вони знизилися.
"Готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко впала в Західній Європі у критичний для неї час, оскільки майбутнє повернення Дональда Трампа до Білого дому ставить під сумнів майбутнє військової допомоги Києву з боку США", — йдеться у матеріалі.
Менш ніж за місяць до повернення Трампа більшість або майже більшість у всіх країнах, окрім однієї, вважали, що новообраний президент США припинить підтримку України: 62% німців, 60% іспанців, 56% британців, 52% французів та 48% італійців.
Люди також розділилися в думках щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишило б під контролем Росії захоплені після повномасштабного вторгнення території, як це, за повідомленнями, може планувати Трамп.
Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) та Великій Британії (51%), а також значна меншість (43%) в Іспанії заявили, що поставилися б до такої угоди дуже або скоріше негативно, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.
Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Бундесверу, Росію у Німеччині дедалі більше сприймають як загрозу. Учасники дослідження також висловилися на тему "військової придатності", що виявило збільшення тих, хто підтримує і схвалює військову підтримку України порівняно з 2023 роком.
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