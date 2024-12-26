Підтримка України "до її перемоги над Росією" стрімко падає у Західній Європі — опитування

Грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показало, що бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги різко знизилося в усіх семи країнах за останні 12 місяців.

Про це повідомляє The Guardian.

Підтримка альтернативного вирішення конфлікту — припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишить під контролем Росії частину території України — зросла в кожній країні, як показало опитування, а в чотирьох з них цей варіант є найбільш бажаним.

Якому варіанту вирішення конфлікту в Україні ви віддаєте перевагу? Червоний графік: підтримувати Україну, поки Росія не піде, навіть якщо це означає, що війна триватиме довше. Синій графік: заохочувати припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо Росія все ще контролює деякі частини України. Інфографіка The Guardian

Опитування показало, що готовність підтримувати Україну до перемоги над Росією залишається високою у Швеції (50%) та Данії (40%), а у Великій Британії — 36%, але ці рівні знизилися на 14 пунктів порівняно з січневими показниками 57%, 51% та 50%.

За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги.

Більшість європейців вважають, що Україна не отримує достатньої підтримки Заходу (див. графік).

Чи достатньо нинішніх заходів проти Росії та допомоги, наданої Україні, щоб запобігти перемозі Росії? Інфографіка The Guardian

І лише меншість вважає, що їхня країна повинна збільшити підтримку.

Як ваша країна повинна управляти підтримкою, яку вона надає Україні? Інфографіка The Guardian

Британське видання зазначає, що незрозуміло, чи ця зміна відображає зниження інтересу, чи зростаючу втому. У Франції, Німеччині та Швеції частки тих, хто бажає Україні перемоги, і тих, кому не байдуже, щоб вона перемогла, залишаються стабільними з початку 2023 року, хоча в інших країнах вони знизилися.

"Готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко впала в Західній Європі у критичний для неї час, оскільки майбутнє повернення Дональда Трампа до Білого дому ставить під сумнів майбутнє військової допомоги Києву з боку США", — йдеться у матеріалі.

Менш ніж за місяць до повернення Трампа більшість або майже більшість у всіх країнах, окрім однієї, вважали, що новообраний президент США припинить підтримку України: 62% німців, 60% іспанців, 56% британців, 52% французів та 48% італійців.

Люди також розділилися в думках щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишило б під контролем Росії захоплені після повномасштабного вторгнення території, як це, за повідомленнями, може планувати Трамп.

Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) та Великій Британії (51%), а також значна меншість (43%) в Іспанії заявили, що поставилися б до такої угоди дуже або скоріше негативно, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Бундесверу, Росію у Німеччині дедалі більше сприймають як загрозу. Учасники дослідження також висловилися на тему "військової придатності", що виявило збільшення тих, хто підтримує і схвалює військову підтримку України порівняно з 2023 роком.

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