"Підтримка важлива як ніколи": Зеленський подякував Байдену за 450-мільйонний пакет допомоги

"Підтримка важлива як ніколи": Зеленський подякував Байдену за 450-мільйонний пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену та американцям за новий пакет допомоги.

Глава держави висловив свою вдячність після того, як Сполучені Штати Америки оголосили про новий 450-мільйоний пакет військової допомоги для України.

Повідомлення Зеленського з'явилося на його сторінці Тwitter 24 червня.

"Вдячні президенту США Джо Байдену та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на 450 мільйонів доларів. Ця підтримка, зокрема додаткові HIMARS, зараз важлива як ніколи. Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора", - заявив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, 23 червня у Білому домі повідомили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Він скалдається зі зброї та обладнання. Зокрема, це високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS та артилерійські боєприпаси.

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