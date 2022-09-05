Підтримка збройної агресії: в Естонії засудили жінку, яка відправила 40 євро для російської армії

Засуджена Ольга Федорова відправила гроші росіянину Владіміру Шилову, який перевозив дрони для російської армії. У липні його було засуджено за це естонським судом.

В Естонії суд Таллінна засудив жінку, яка перевела 40 євро на підтримку російської армії та її вторгнення в Україну.

Про це пише Postimees.

Засуджена Ольга Федорова відправила гроші росіянину Владіміру Шилову, який перевозив дрони для російської армії. У липні його було засуджено за це естонським судом.

“Для наших хлопців”, – написала Федорова у поясненні банківського платежу, який було зроблено наприкінці травня.

Росіянка, яка проживає на Кіпрі, і її адвокат уклали угоду з прокуратурою, яка вимагала засудити Федорову до п’яти місяців тюремного ув’язнення.

Покарання не буде виконано, якщо вона не вчинить умисного злочину протягом випробувального терміну в один рік та вісім місяців, також Федорова має заплатити штраф у розмірі 981 євро.

Під час оголошення рішення суддя констатував, що судова практика з цього питання ще відносно мізерна, але узгоджене покарання є законним та правильним з урахуванням провини.

Підтримка акту агресії іноземної держави карається в Естонії позбавленням волі на строк до 5 років. Підтримкою агресії також є придбання та фінансування постачання техніки, у тому числі, наприклад, дронів, для ведення бойових дій різних підрозділів російської армії.

Нагадаємо, українці з фільтраційних таборів у Росії тікають до Естонії, але і там потрапляють під тиск прихильників Путіна.

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