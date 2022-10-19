"Підтримки громадян не було": Жданов розповів, як Україна програла інформаційну війну на Донбасі

За вісім років Україна не зуміла покрити територію Донбасу ефірним сигналом свого телебачення та радіо.

Військовий експерт Олег Жданов розкритикував українську владу за відсутність інформаційного забезпечення українців, які перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив на своєму Youtube-каналі.

"Що попередня, що нинішня влада не займалася інформаційним забезпеченням людей на окупованих територіях. Ми за вісім років не змогли покрити ці території ефірним сигналом нашого телебачення та радіо. Натомість РФ уздовж лінії розмежування, яка була за Мінськими угодами, покривала на кілометрів 50, якщо не більше, нашу територію своїми радіо та телевізійним сигналом. Влада самоусунулась від цього питання та інформаційної підтримки громадян на цих територіях не було", – сказав Жданов.

Експерт пригадав, як Міноборони встановили вежі з УКХ радіостанціями

"У 2015 чи 2016 році Міністерство оборони спробувало зробити жалюгідну спробу. Чому шкодую? Тому що вони додумалися до того, що вони поставили вежі з УКХ радіостанціями та транслювали в УКХ-діапазоні. Хто зараз має приймач, який приймає УКХ-діапазон? Усі мають приймачі, які приймають FM-діапазон, але УКХ діапазон – це минуле століття. Ці вишки потім розбомбила російська артилерія та гроші відлетіли у трубу", – сказав він.

Також експерт прокоментував поліцейську місію, як працюватиме на деокупованих регіонах.

"Щодо поліцейської місії. Роль держави – формування громадської думки. І держава повинна цим займатися, а щоб не було перегинів, потрібна тимчасова міжнародна адміністрація, яка виконуватиме роль місцевих рад для того, щоб нікого там не переслідували і не карали несправедливо. Силовий структурою цих тимчасових міжнародних організацій і є поліцейська місія. Ця поліцейська місія є міжнародною. Вона має бути або на основі ОБСЄ, або це мають бути так звані "блакитні каски", тобто на базі ООН. Вони не підкорятимуться нашій владі. Вони підпорядковуватимуться ООН. Вони встановлюватимуть конституційний лад України, правовий режим України, але при цьому вони не підпорядковуватимуться місцевій владі", – говорить він.

За словами Жданова, це допоможе оздоровити суспільство, після чого будуть проведені вибори і до влади прийдуть нові місцеві ради.

"Вони захищатимуть місцеве населення від перегинів та репресій з боку нашої влади. І в такий спосіб йде оздоровлення суспільства. Хто брав у руки зброю – має постати перед судом. Хто не брав до рук зброю – підлягає амністії, та юридичні комісії цю амністію нададуть. Через 3-5 років, коли суспільство повернеться у нормальний стан у плані ідеологічної, соціальної роботи, тоді будуть проведені вибори та новообрані місцеві ради прийматимуть владу від тимчасових міжнародних організацій", – підсумував експерт.

Контрнаступ ЗСУ на Луганщині

Українська армія впевнено просувається територією Луганщини після своїх успіхів на Харківщині та Херсонщині. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.

Зокрема, 5 жовтня Гайдай повідомив про звільнення одразу шести населених пунктів Луганщини. Їхні назви поки не розголошують, щоб ЗСУ мали змогу там безпечно закріпитися. Вже 6 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили Греківку на Луганщині.

Військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що в межах деокупації Луганської області подальший наступ на окупантів українські війська проводитимуть у Сватовому. Це місто відкриває контроль над оперативними просторами. За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ мають всі шанси отримати перемогу у Сватовому.

Наразі ЗСУ перебувають на підступах до Кремінної на Луганщині. Населений пункт є плацдармом для розвитку наступу в напрямку Рубіжного та Старобільська.