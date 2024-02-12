Підтримку України треба подвоїти – перемога РФ буде катастрофою: звіт Мюнхенської конференції

Мюнхенська конференція з безпеки представила свою щорічну доповідь про ситуацію у світі.

У понеділок, 12 лютого, був опублікований щорічний звіт Мюнхенської конференції з безпеки, де цього року очікується виступ президента України Володимира Зеленського – вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії, та підписання між Україною та Німеччиною угоди про зобов’язання Берліна й надалі підтримувати Україну фінансово та зброєю, на кшталт тої, що Київ підписав із Лондоном у січні цього року.

Автори доповіді зазначають, що Україна є основною мішенню для спроб Росії змусити пострадянські країни повернутися до своєї орбіти шляхом здійснення низки військових злочинів, і, як дехто стверджує, геноциду.

"Заперечення Путіним існування української нації свідчить про те, що для нього суверенна Україна не може співіснувати з Росією. Незважаючи на неспроможність Росії досягти будь-якого істотного військового прогресу, Путін не виявляє жодних ознак бажання вести переговори. Навпаки, 2024 року Росія витратить на оборону понад 7% ВВП, або 29% всіх держвитрат, і значно наростить виробництво оборонної промисловості", - йдеться у звіті.

Відповідно до Мюнхенського індексу безпеки-2024 (щорічне соціологічне опитування Мюнхенської конференції з безпеки – ред.), для переважної більшості українців прийнятними умовами для припинення вогню було б лише повне виведення Росії з усіх їхніх територій, включно з півостровом Крим, – це 92%.

Попри обмежений успіх контрнаступу України, 80% громадян України вірять, що їхня країна переможе у війні.

Тим часом українці однозначно бачать своє майбутнє на Заході: 79% виступає за членство в НАТО, а 84% – за членство в ЄС протягом наступних п'яти років.

Нездатність законодавців США та членів ЄС узгодити довгострокові пакети фінансової та військової допомоги Україні наприкінці 2023 року ставить під сумнів обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Мюнхенський індекс безпеки вказує, що зароджується втома від України. Проте, навіть поточний рівень військової допомоги недостатній, щоб допомогти Україні виграти війну.

Розширення ЄС і НАТО також ставиться під сумнів. Так, обіцянка членства в НАТО для України залишається невизначеною, а члени Альянсу не погоджуються щодо конкретних кроків і тимчасових гарантій безпеки для України, поки вона веде війну.

"Країни-члени ЄС і НАТО мають подвоїти свою фінансову та військову підтримку України. Перемога Росії буде катастрофічною не лише для України. Загартована в боях Росія з економікою, переведеною на військові рейки, швидко переозброїться й шукатиме наступну жертву. Ніхто в Європі не буде захищений від російської агресії та гібридної війни в час зростаючих сумнівів щодо майбутнього парасольки безпеки США (через ймовірність другого президентського терміну Трампа – ред.)", - наголошують автори звіту.

Перемога Росії також створить небезпечний прецедент для конфліктів за межами Європи, показавши, що недоторканності кордонів більше не існує, й що агресія та військові злочини можливі.

Тому ті, хто в Європі та США ухвалюють рішення, мають боротися з втомою від України, щоб допомогти Києву перемогти та скоротити цю сіру зону.

Мюнхенська конференція з безпеки є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки. Цього року вона проходитиме від 16 до 18 лютого.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну пропозицію про "буферну зону в Україні" – що не так із заявою політика.

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