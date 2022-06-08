Підтримувала РФ та здавала воїнів ЗСУ: на Житомирщині затримали місцеву, яка працювала на окупантів

Підтримувала РФ та здавала воїнів ЗСУ: на Житомирщині затримали місцеву, яка працювала на окупантів

У Житомирській області затримали жінку, яка під час деокупації здавала окупантам українські позиції.

Зрадниця працювала на російську воєнну розвідку та отримала позитивний "Побєда".

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, зрадниця ще до повномасштабного вторгнення у соціальних мережах підтримувала Росії. Перед війною з нею сконтактували співробітники російських спецслужб та запропонували співпрацю. Ворожа агентка отримала позивний "Побєда".

Після початку повномасштабної війни зрадниця передавала окупантам важливу інформацію про ЗСУ.

"Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій. У ході обшуків правоохоронці виявили в агентки засоби зв’язку з кураторами воєнної розвідки рф. Затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Харківщині голова суду перейшла на бік ворога.

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