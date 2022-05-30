Підтримувала Росію та окупантів: на Миколаївщині викрили фанатку "руского міра"

Підтримувала Росію та окупантів: на Миколаївщині викрили фанатку "руского міра"

У Миколаївській області викрили прихильницю Росії, яка відкрито підтримувала окупантів.

Жінка у соціальних мережах підтримувала окупацію України та висловлювалась про підтримку Росії.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Жінка через соціальні мережі розповсюджувала матеріали на підтримку росії. У своїх постах вона підтримувала дії ворожої армії та визнавала правомірність тимчасової окупації населених пунктів України", - йдеться у повідомленні.

Підозрювану затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, американський генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач сухопутного командування союзників і армії США в Європі Бен Годжес вважає, що до кінця літа українські військові відтіснять російських окупантів до позицій, які вони займали до 24 лютого.

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