Підтримували Росію та заперечували війну: на Житомирщині затримали двох колаборантів

Підтримували Росію та заперечували війну: на Житомирщині затримали двох колаборантів

На Житомирщині правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які підтримували державу-агресора.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, наприкінці квітня правоохоронці виявили у 69-річної місцевої мешканки проросійську позицію. Вона заперечувала окупацію військовими РФ частини території України та закликала підтримувати державу-агресора.

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“Жінка викладала в соціальній мережі пости з проросійськими наративами. Днями у помешканні пенсіонерки дізнавачі провели обшук, у результаті якого вилучили речові докази колабораційної діяльності. Їй було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (“Колабораційна діяльність”) КК України, а нині обвинувальний акт направлений до суду”, - наголосили в Нацполіції України.

Крім того, у подібному правопорушенні підозрюють і 63-річного мешканця Чоповицької громади. Правоохоронці викрили чоловіка у публічній підтримці рішень РФ - зокрема й в необхідності об’єднання України та Росії.

“Причому фігурант голосно заперечував ведення російсько-української війни та переконував односельців, що агресивні дії у державі здійснюють Збройні сили України. Правоохоронці у рамках кримінального провадження зібрали очевидні свідчення та докази зайняття чоловіком колабораційною діяльністю і 27 травня оголосили йому про підозру. Досудове розслідування триває”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, що Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії щодо розблокування українських портів.

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