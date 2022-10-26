"Підтримуватиме стільки, скільки це необхідно" – в Естонії обговорили довгострокову допомогу Україні

На зустрічі у Таллінні очільниця МЗС Франції Катрін Колонна обговорила з її естонським колегою Урмасом Рейнсалу та прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас питання довгострокової допомоги Україні.

Про це повідомляє ERR.

"Франція надала Україні значну допомогу, зокрема постачанням важкого озброєння, що сприяло успіху України на полі бою. Ми дотримуємось єдиної думки з Францією, що пріоритет – продовження підтримки України стільки, скільки це необхідно. Україна має перемогти у цій війні, а Росія має відступити до своїх кордонів, це шлях до миру", - сказала Каллас.

Каллас наголосила, що Росія атакує критичну інфраструктуру України, погрожує ядерною катастрофою, і заявляє про так звану "брудну бомбу", щоб "залякати нас і зруйнувати нашу єдність".

На зустрічі також було порушено питання про використання заморожених активів Росії. За словами Каллас, Європейський Союз міг би стати лідером у створенні трибуналу для розслідування злочинів агресії.

Підтримка України Естонією у боротьбі з російською агресією

Парламент Естонії 18 жовтня визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити Володимира Путіна не у в'язниці, а в пеклі, за всі скоєні злочини в Україні.

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу обговорили спільну роботу з переконання партнерів у передачі Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.

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