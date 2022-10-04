Підтримуватимуть Україну, поки трактор не потягне останній російський танк: у Британії звернулись до Путіна

У Великій Британії підтримуватимуть Україну до того часу, поки трактор не потягне останній російський танк.

Також очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі звернувся до Путіна та Лаврова із заявою, що його країна ніколи не визнає незаконної анексії частини України.

Про це пише Skynews.

Джеймс Клеверлі наголосив, що Велика Британія підтримуватиме Україну до перемоги над російськими окупантами та поки трактор не потягне останній російський танк.

У Великій Британії вважають, що якщо зараз Захід перестане підтримувати Україну, це означатиме сигнал для агресора, що єдність цивілізованого світу крихка.

"І якщо ви слухаєте цей виступ, пане Путіне або пане Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Британії таємно відвідав Київ і говорив з Резніковим.

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