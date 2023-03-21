Підтримував окупантів: прикордонники на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП

Українські прикордонники на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

Зазначається, що чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. Зокрема із свідчень одного з утримуваних окупантами українця, вказано, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали.

"Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей", - зазначає батюшка.

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У повідомленні йдеться, що священника передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.

Нагадаємо, від 21 березня ченцям і вірянам заборонили вхід до Києво-Печерської лаври.

Додамо, після того, як у Києво-Печерській лаврі звернули увагу на почорнілі хрести на даху Трапезного храму, в одній з інтернет-спільнот вірних з’явилися нові дописи про те, що "через пів року після оскверніння Лаври почнеться Апокаліпсис".

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