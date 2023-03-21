Підтримував окупантів: прикордонники на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП

Затриманий співпрацював з окупантами.
Українські прикордонники на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.
Про це інформує Державна прикордонна служба.
Зазначається, що чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. Зокрема із свідчень одного з утримуваних окупантами українця, вказано, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.
У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали.
"Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей", - зазначає батюшка.
У повідомленні йдеться, що священника передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.
Нагадаємо, від 21 березня ченцям і вірянам заборонили вхід до Києво-Печерської лаври.
Додамо, після того, як у Києво-Печерській лаврі звернули увагу на почорнілі хрести на даху Трапезного храму, в одній з інтернет-спільнот вірних з’явилися нові дописи про те, що "через пів року після оскверніння Лаври почнеться Апокаліпсис".
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