Підтримував окупантів та проголосив себе "керівником району": депутата з Мелітополя звинувачують у держзраді

Депутату Мелітопольської районної ради оголосили підозру в державній зраді.
Він активно співпрацював з російськими окупантами та проголосив себе "головою військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району".
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що чоловік на початку повномасштабної війни Росії проти України почав співпрацювати з ворогом. Він закликав місцевих жителів повідомляти окупантам про місця розташування українських захисників у Запорізькій області.
"Підозрюваний усіляко надавав підтримку окупаційній владі в управлінні захопленими у Мелітополі об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності місцевої районної ради", - повідомили в прокуратурі.
Колаборанту повідомили про підозру в державній зраді та співпраці з ворогом - ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Триває слідство.
Нагадаємо, цими вихідними ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі. Завдяки ювелірній роботі українських захисників було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.
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