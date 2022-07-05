Підтримував окупантів та проголосив себе "керівником району": депутата з Мелітополя звинувачують у держзраді

Підтримував окупантів та проголосив себе "керівником району": депутата з Мелітополя звинувачують у держзраді

Депутату Мелітопольської районної ради оголосили підозру в державній зраді.

Він активно співпрацював з російськими окупантами та проголосив себе "головою військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що чоловік на початку повномасштабної війни Росії проти України почав співпрацювати з ворогом. Він закликав місцевих жителів повідомляти окупантам про місця розташування українських захисників у Запорізькій області.

"Підозрюваний усіляко надавав підтримку окупаційній владі в управлінні захопленими у Мелітополі об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності місцевої районної ради", - повідомили в прокуратурі.

Колаборанту повідомили про підозру в державній зраді та співпраці з ворогом - ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, цими вихідними ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі. Завдяки ювелірній роботі українських захисників було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.

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