Підтримував Росію та зберігав важливі документи: інженеру "Укроборонпрому" повідомили про підозру

Підтримував Росію та зберігав важливі документи: інженеру "Укроборонпрому" повідомили про підозру

Інженеру-технологу "Укроборонпрому" повідомили про підозру.

Він виправдовував війну Росії проти України, називаючи окупацію "звільненням Донбасу". Також підозрюваний збергів вдома робочу документацію.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний у березні 2022 року розповідав колегами про те, що він підтримує війну Росії проти України. Агресію він називав "звільненням народу Донбасу".

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, на яких міститься службова документація держпідприємства, копії службових документів, походження яких встановлюється, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю з набоями", - йдеться у повідомленні.

Проти чоловіка відкрили провадження за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Підозрюваного затримали.

Нагадаємо, російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких говорять, що не мають бажання воювати, тож пишуть рапорти на звільнення.

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