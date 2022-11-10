Підтримував збройну агресію РФ: в Україні затримали іноземного блогера, який знімав фейки для російського каналу (фото)

В Україні затримали російського пропагандиста, який для Russia Today знімав і поширював фейки про війну в нашій державі.

У Чернігівській і Дніпропетровській областях діяли ворожі інтернет-агітатори. Серед них був блогер, який знімав та поширював фейки для російського каналу Russia Today.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці викрили чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях. Серед них був іноземний блогер, який працював на російський телеканал Russia Today. Чоловік нав’язував пропаганду РФ мешканцям Євросоюзу. Для цього він використовував власні канали в соцмережах, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

“У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію рф і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі. За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського “RT”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Вже згодом він перебрався на Чернігівщину, де і оселився. Після початку війни він використовував “редакційні завдання” російських кураторів щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовлених сюжетів.

“До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому “монтувати” фейкньюз для зарубіжних інтернет-користувачів. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (“Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб”) КК України. Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська”, - додали в СБУ.

Що відомо про пропагандистів Кремля

Центр протидії дезинформації постійно викриває російських пропагандистів, які розповсюджують фейки стосовно війни в Україні. Наприклад, у Мережі набрало популярності фото із зображенням військового, на наплічнику якого розміщено нашивку з прапором Третього Рейху.

Крім того, оточення Путіна вже навіть підготувало інформаційне підґрунтя для росіян. Вихід на лівий берег Херсона - це підготовка суспільства до поразки у війні проти України. Маніпулює РФ і тим, що готова до переговорів щодо припинення агресії.

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