"Підтримує терор і війни": посол Ізраїлю пояснив, як Іран загрожує світу і чого не можна допустити

Ізраїль дуже непокоїть ірансько-російське військове співробітництво, зокрема, постачання окупантам дронів, якими вони атакують Україну. В Ізраїлі побоюються, що ці дрони можуть скерувати і проти них.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в розмові з BBC News Україна.

"Є дуже багато сценаріїв. Нас дуже, дуже непокоїть", - сказав посол у відповідь на запитання, чи вважає він, що до нової війни може призвести те, що Росія почне надавати більшу допомогу Сирії та Ірану, і продовжив, - "Ми знаємо, що під час війни Іран постачав і продовжує постачати Росії дрони, і ми знаємо, що ці дрони, які направлені сьогодні проти вас, можуть завтра направити проти нас".

За його словами, іранські дрони постачалися не тільки до війни, але й продовжує постачати їх Росії під час повномасштабного нападу. Він акцентує, що така ж загроза незабаром може виникнути і щодо Ізраїлю, тому для країни дуже важливо навчитися справлятися з цією загрозою і підготуватися до такої ймовірності. У цьому контексті Ізраїль бере приклад з того, як Україна бореться із іранськими дронами, і навчається на ньому.

"Як би не цинічно це лунало, ми сьогодні навчаємося на вашому прикладі. Ми розуміємо, що вже, можливо, найближчим часом нам доведеться стикатися з тією ж загрозою і якимось чином протистояти... Ми вже багато років стверджуємо, що Іран є загрозою всього світу, сьогодні ми в цьому переконалися в Україні... Іран підтримує терор, підтримує війни, постачає свою зброю в окремі країни і терористичні організації", - пояснив посол.

Бродський наголосив, що "Іран – це колосальна загроза для всього світу", і важливо не допустити, щоб він став ядерною державою.

"Тому що тоді небезпека зросте в кілька разів, і що нам робити з іранською зброєю, яка потрапляє в руки як окремих країн, так і терористичних організацій, в тому числі на Близькому Сході", - висловися Бродський.

Коментуючи інформацію про можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ, посол висловив сподівання, що цього не відбудеться, "бо це крок до додаткової ескалації".

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні розповів про недоліки системи раннього оповіщення та які ракети вона може не виявити.

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