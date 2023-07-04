Підтримує злочинний режим Путіна: британський виробник Domestos став спонсором війни проти України

Вже після початку війни компанія пообіцяла припинити свою діяльність в РФ.

Британська корпорація Unilever, яка є виробником Domestos, Lipton, Axe, Dove та багатьох інших відомих брендів, є спонсором війни, яку РФ розв’язала проти України.

Про це повідомили в пресслужбі НАЗК.

“Іноді виробники обіцяють, що їхня продукція знищить усю нечисть та мікроби у ванній кімнаті, а буває, що компанія-виробник таких засобів сама підтримує нечисть, яка ще й краде з ванних кімнат унітази. НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Lipton, Axe, Dove та багатьох інших відомих брендів — британську корпорацію Unilever”, - розповіли в пресслужбі НАЗК.

Там також додали, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в РФ та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (€56 млн) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (€108 млн) минулого року.

“Unilever заявиляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в рф, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси — операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу”, - підкреслили у НАЗК.

Водночас там наголосили, що Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна.

“Ми внесли цю компанію до переліку Міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету рф допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців”, - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, що ЗСУ філігранно збили вертоліт Ка-52 окупантів.

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