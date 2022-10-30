"Підтримують війну і загрожують безпеці біженців": посол України Макеєв закликав Німеччину не пускати росіян

Майже ніхто з росіян не поїхав з РФ, коли їхня країна розпочала повномасштабну війну проти України, каже Олексій Макеєв.

Росіяни, які зараз тікають з РФ, виїздять не через засудження війни в Україні, а щоб уникнути потрапляння на фронт. В Європі вони загрожують безпеці українських біженців.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю Bild am Sonntag.

На його думку, Німеччині не варто було б приймати у себе росіян, які тікають від мобілізації, адже вони "ні про що не шкодують". Посол вказав на те, що коли війська РФ повномасштабно пішли на Україну, росіяни не вийшли на великі мітинги з вимогою зупинити агресію.

"Мене дуже дратує те, що майже ніхто з росіян не поїхав зі своєї країни, коли почалася війна. Я теж нічого не чув про великі демонстрації. Я оцінюю, що тікають молоді люди, які не шкодують, але все одно хочуть уникнути військової служби і в кінцевому підсумку їздять кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", - сказав він.

Посол застеріг Німеччину від приймання російських чоловіків, які тікають з РФ через мобілізацію.

"Ці росіяни загрожують безпеці не лише для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок з дітьми, яким доведеться бути поруч з цими чоловіками у притулках для біженців. Для Німеччини було б неправильно приймати російських дезертирів", - додав Олексій Макеєв.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що у Німеччині згорів готель для українських біженців. Всі 14 мешканців змогли покинути приміщення неушкодженими. Поліція не виключає, що будівлю навмисне підпалили.

Втеча росіян від мобілізації

21 вересня диктатор РФ Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. Після цього російські чоловіки почали масова тікати до сусідніх країн.

На думку постійної співробітниці Американського інституту підприємництва Елізабет Броу, мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку.

Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати до ЗС.

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