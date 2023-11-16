Підтягнули хімічну бригаду: український військовий розповів про пекельні штурми Авдіївки окупантами

За словами вукраїнського військового, зараз окупанти хочуть перехопити ініціативу на полі бою.

Росія сконцентрувала у районі Авдіївки декілька армії, навіть підтягнула туди єдину хімічну бригаду, аби взяти місто.

Про це розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу Еспресо.

"Авдіївка є політичним питанням для росіян. У них на озброєнні стоять ТОС-1А "Солнцепьок", "Буратіно". Авдіївка сильно стягнула їхні війська й вимагає великої концентрації їхніх сил. Але за місяць часу ворог не зміг досягти результату. Звичайно, це теж вимотує наші ресурси й війська", - зауважив Тимочко.

За його словами, зараз окупанти хочуть перехопити ініціативу на полі бою.

"Одна справа постійно перебувати в наступі, і вдарятися хвилями в лінію оборони. Зовсім інше, коли є наступальна ініціатива. Коли війська проривають ворожу лінію фронту, коли командування визначає напрямки удару. Коли ворог не може сконцентрувати сили на напрямках ударів бронегруп", - сказав він.

Нагадаємо, британська розвідка оцінила, чи змоужть росіяни захопити коксохімічний завод в Авдіївці.

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