Підуть на інші міста: ЗСУ пояснили, чому важлива оборона Бахмута та яку нову тактику застосовує РФ

Підрозділи бригад ЗСУ продовжують тримати Бахмут та виконують бойові завдання, як у самому місті, так і біля нього.

Про це заявив командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк, пише Military Media Center.

"Бахмут потрібно тримати! Там ми стримуємо та перемелюємо значні сили російських загарбників, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста", - наголосив він.

За словами Заворотнюка, у Бахмуті українські військові зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Так, окупанти атакують переважно малими групами по 5 – 6 осіб, які під прикриттям артилерії намагаються проникнути в бойові порядки ЗСУ та вступити в контактні стрілецькі бої.

"Ми відповідаємо тим же і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити та знищити", - наголосив полковник.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів на чотирьох напрямках. За Бахмут та Мар’їнку ведуться запеклі бої.

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