"Підуть на такий крок": Жданов вважає, що РФ підірве будинки в Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України

"Підуть на такий крок": Жданов вважає, що РФ підірве будинки в Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що навіть після викриття українською розвідкою планів Росії, ця країна не полишить їх і може підривати житлові будинки в білоруському Мозирі.

Експерт назвав дві причини таких планів Росії та прокоментував, чи зважиться самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на війну проти України.

Про це Жданов розповів в ефірі 24 каналу.

"Не просто готові, я думаю, що вони й підуть на такий крок. При чому Мозир не випадково вибраний як ціль. Справа в тому, що Росія вирішує одразу два питання: по-перше, вони створює для Білорусі казус беллі – привід для війни. А по-друге, якщо диверсія буде зроблена не тільки в житлових будинках, а й на Мозирському нафтопереробному заводі, то тоді Білорусь стає стовідсотково залежною від Російської Федерації щодо постачання палива. Це ще один важіль тиску на самого Лукашенка", – пояснив військовий експерт.

Водночас він вважає, що Білорусь не піде війною проти України.

"Тому що для Лукашенка це може стати останнім наказом, який він віддасть або на посаді, яку він незаконно обіймає, або в цьому житті. Справа в тому, що такий наказ може спричинити соціальний вибух. У Білорусі антивоєнні настрої набирають обертів. Там народ в перше чергу не ставить – проти кого воювати, а там ставлять питання – навіщо нам взагалі війна?" – розповів Жданов.

Нагадаємо, 17 червня Лукашенко сказав, що не збирається воювати в Україні. Проте раптово заявив, що вдарить по Києву, якщо українська армія атакує НПЗ в Мозирі.

А 24 червня ГУР Міноборони повідомило, що Росія планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Покірний: Путін годує Лукашенко з миски, поки той сидить в бункері

Читайте також: