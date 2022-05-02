"Підуть за "Москвою": Данілов про ситуацію із ворожим флотом у Чорному морі

Українські захисники 2 травня відправили вслід за крейсером "Москва" ще два російські катери.

Зараз кораблі РФ сховались до Севастополя, де їх не дістають українські ракети, але все може змінитися.

Про це 2 травня під час телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Після того, як дві наші ракети "Нептун" знищили російський крейсер "Москва" і він пішов туди, куди його відправили в перший день повномасштабної війни, все, що здавалось недосяжним навіть для країн НАТО, ми довели, що можемо з цим впоратись. Після того, як "Москва" пішла на дно Чорного моря, їм складно тримати ситуацію. Більше того, вони вже не наближаються на відстані, на яких ми могли б їх доставати. Вони сховалися до Севастополя та трохи далі, куди ми не дістаємо, але коли наближаються - ми відправляємо їх туди, куди і "Москву". Сьогодні було знищено два судна РФ, які були біля нашого острова Зміїний. Це - наша земля", - сказав Данілов.

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