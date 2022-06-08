"Підвернули ноги та поїхали додому": чергові поради від дружини окупанта, як втекти з війни (аудіо)

Дружина російського загарбника радить йому, як краще втекти з України від війни.
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплену телефонну розмову окупанта з дружиною.
Так, російськи солдат розповідає, що їхня бригада не хоче "йти далі" через недовіру до командування та великі втрати. Штатних людей залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені.
Солдат роздумує, чи продовжувати воювати, або повернутись з ганьбою.
Також, за його словами, велика кількість людей повертається до Росії та пише рапорти на звільнення.
"Все через ж*пу робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення жодного немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників", - скаржиться окупант.
Дружина пропонує йому таки знайти спосіб повернутися додому. Наприклад, деякі хитруни "підвернули ноги та поїхали додому".
Нагадаємо, на Херсонщині окупанти готуються до дня Росії, а псевдоадміністрація готова платити за отримання російського паспорта.
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