Підвісять за ноги або відправлять в "ДНР": експерт розповів, навіщо Путіну обмін кума Медведчука

Експерт Максим Джигун вважає, що влада Росії має свої плани на Віктора Медведчука, а тому погодилася на обмін кума Путіна на 200 полонених українських військовослужбовців.

Обмін військовополонених, в результаті якого понад 200 українських героїв повернулися додому, є історичним моментом для України. Водночас, у тому, що він відбувся, є важливим фактор Медведчука.

Таку думку висловив експерт із соціально-політичних питань, політолог та аналітик Максим Джигун в інтерв'ю ТСН.

"Це історичний момент в українській державності. Не можна пригадати за останній час, аби настільки серйозна робота проводилася СБУ, Міноборони, Головним управлінням розвідки, Офісом президента. Все це свідчить про те, що позиції України глобально посилюються. Ще кілька місяців тому передбачити вихід із ситуації, яка склалася, особливо у обміні військовополонених "азовців", яких було засуджено до смертної кари, а вони опинилися вдома, їдуть до своїх сімей, бачать своїх дружин, чоловіків, дітей. Це величезне досягнення для держави, яке вдалося отримати", - сказав він.

Джигун додав, що Кремль погодився обміняти українських військових на Медведчука, бо знайшли для кума Путіна призначення.

"Мені видається тут дуже важливий фактор Медведчука. Здавалося б, людина сиділа собі спокійненько 5 місяців в ізоляторі, дивилася новини і була ізольована від суспільства, а тут раптово його обмінюють на 200 українських військових. Здається, що це абсолютно нерівнозначний обмін: за одного Медведчука 200 українських воїнів. Тут, мені здається, є дуже важлива роль в тому, що нарешті в Кремлі знайшли призначення для Медведчука, його дуже хочуть бачити і спілкуватися, імовірно підвісити за ноги і запитати, куди пішли кошти на розслідування ситуації в Україні, чому це не призвело до результату", - зазначає експерт.

Водночас, він розповів, що існують чутки про можливе призначення Медведчука "ватажком" так званої "ДНР".

"Також ходять чутки, що Медведчук має очолити так звану "ДНР" замість Пушиліна і має займатися там реалізацією завдань. Його мають туди відправити тому що: по-перше, його не шкода, а, по-друге, всі розуміють, що він є носієм чутливої для Росії інформації і він орієнтується в темі. За попередньої влади він займався обмінами, їздив на територію "ДНР", спілкувався з їхніми ватажками. Мені здається, в цьому буде його основна зараз функція. Є побоювання в Кремлі, що він захоче втекти ще раз в Україну і сидіти тут в ізоляторі, аніж чекати на смерть у Донецьку або в якомусь іншому окупованому місті. Але тим не менш, обмін відбувся", - говорить він.

Нагадаємо, що Подоляк пояснив, чому п'ятеро звільнених командирів "Азовсталі" не можуть повернутися з Туреччини додому.