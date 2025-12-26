Підземний шпиталь ЗСУ від Метінвесту Ахметова відзначено міжнародною премією Глобального договору ООН

Реклама

Partnership for Sustainability Award це найпрестижніша відзнака у сферах корпоративної сталості та ESG (екологія, соціальна відповідальність та управління). Щорічно премією нагороджують найкращі партнерські проєкти, реалізовані бізнесом, державою та суспільством, які спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку, захист довкілля, подолання суспільних та економічних викликів, сприяння миру.

Цьогоріч на конкурс надійшло 150 заявок із 22 країн, із яких до фіналу відібрали 93 проєкти. Їх оцінювало незалежне міжнародне журі, до складу якого, зокрема, увійшли експерти з Гарвардського університету, Лондонської школи економіки, Всесвітнього економічного форуму, Базельського інституту управління та інших впливових міжнародних інституцій.

Перший в Україні підземний медичний шпиталь на лінії фронту Метінвест створив у координації з Медичними силами «Схід». Його занурено під землю на глибину 6 метрів, та обладнано комунікаціями, системами РЕБ, альтернативними джерелами живлення та засобами безпеки. Усередині - лабораторія, операційне устаткування, кисневі концентратори, апарат ШВЛ, дефібрилятори тощо. За рівнем укомплектованості він відповідає польовим шпиталям другого ешелону (Role/Echelon 2) за стандартами НАТО.

«Цей шпиталь уже врятував близько чотирьох тисяч життів військовослужбовців, які виконують бойові завдання за 8–10 кілометрів від лінії зіткнення. Нещодавно один із таких підрозділів зазнав прямого удару - три авіаційні бомби! Завдяки шпиталю вдалося врятувати людей. Слава Богу, весь підрозділ залишився живим», - розповів командир угрупування Медичних сил «Схід» Роман Кузів.

Стабілізаційний пункт забезпечує реанімацію, лікування та догляд за пацієнтами до їхньої виписки або евакуації до іншого стаціонарного медичного закладу. Він має дві операційні, де медики можуть одночасно проводити широкий спектр невідкладних хірургічних втручань без транспортування поранених до віддаленої лікарні. Шпиталь приймає до 100 поранених на добу.

«Підземні шпиталі це наше ноу-хау, створене на основі сталевих бункерів - «криївок». Коли йдеться про порятунок життя захисників, важливою є кожна хвилина. Саме тому розміщення стабілізаційних пунктів поблизу лінії фронту та їхня прихованість від ворога дають медикам змогу працювати в безпеці та вчасно надавати допомогу. Цей український інженерний винахід уже довів свою ефективність і зацікавив одну з провідних армій світу», - зазначив операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.

Глобальний договір ООН в Україні це офіційне представництво найбільшої у світі спільноти відповідальних бізнесів, що формує ESG-культуру. Ініціатива об’єднує понад 25 тисяч учасників у 167 країнах світу. Українська мережа налічує майже 150 компаній із різних галузей економіки. Група Метінвест стала учасником Глобального договору ООН у 2010 році.

Нагадаємо, цьогоріч Метінвест Ахметова збудував вже другий медичний пункт шпиталю за рівнем NATO Role 2, на який спрямовано понад 21 млн грн. Загальна ж допомога Метінвесту Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова.