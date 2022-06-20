Піхотинці надшвидкими темпами опановують британські бронемобілі МASTIFF, які вже вирушають на передову

Британські бронемобілі "Мастіфф" підкорюють український степ.

На Півдні України морські піхотинці з окремого батальйону імені контрадмірала Михайла Остроградського опановують нову сучасну техніку, яка вже незабаром вирушить на передову, йдеться в ТСН.

Тренування із залученням іноземної техніки морпіхів починають в умовах максимально наближених до бойових. За легендою навчань бронемобіль потрапляє під обстріл та наїжджає на міну, однак для екіпажу все безпечно. Досвід британців, які на МASTIFFах виконували бойові завдання в Афганістані свідчить - броня надійно захищає людей всередині.

«Скільки було підривів на мінах ні один член екіпажу не постраждав і не загинув. Тобто машина захищена дуже добре, машина дуже гарна, працює відмінно. Маневрена, швидка, зручна, нарікань немає. Тут продумано до дрібниць, все зроблено для захисту людей», - кажуть бійці.

Таке спецавто здатне перевозити вісім, або десять військовослужбовців та не зважаючи на вагу - 23 тонни - розганятися до 90 кілометрів за годину. Його стаціонарне озброєння - це важкі кулемети та автоматичні гранатомети. Британці запропонували свою програму підготовки на цих автівках, а українці вже адаптували її до реалій цієї війни. «Вони нам дають свою схему, а ми вже будемо працювати так, як нам потрібно, щоб максимально взяти ті моменти, які нам потрібні в бою, щоб зберегти особовий склад, машину і знищити противника», - зазначають піхотинці.

Такої техніки більшатиме з кожним разом, бо західні партнери вже розуміють, за що воюють українці, кажуть морські піхотинці. До того ж нашим воякам сучасну техніку вдається дуже швидко освоювати. «Це не тільки наша війна. Якщо ми не вистоїмо, то їм теж буде важко і вони це побачать на своїх містах, тому вони повинні підтримувати нас, щоб ми зробили цю роботу за них», - переконують воїни.

Після кількох днів тренувань британські бронемобілі поїдуть на передову, щоб під постійними інтенсивними обстрілами зберегти не одне життя і наближати нашу перемогу.

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