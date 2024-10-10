Піхотинець бачитиме поле бою, як літак AWACS: для чого потрібна система зв’язку Link 16 — експерт

В Україні може з’явитися захищена система зв’язку Link 16, яку використовує НАТО. З її допомогою не тільки літаки F-16, а навіть піхотинець на полі бою буде отримувати інформацію від літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) AWACS.

На цьому наголосив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі “Радіо NV”.

"Треба розуміти, що Link 16 - це не лише про F-16, і не лише взагалі про літаки. Це загалом про об'єднання усіх абсолютно комунікаційних систем і взагалі про протокол передачі інформації. Захищений протокол передачі інформації в режимі онлайн для того, щоб функціонували автоматизовані системи управління військами", - зауважив він.

За його словами, ці потужні автоматизовані системи управління дозволяють оперувати військами як єдиним цілим і об'єднувати систему сенсорів, засобів ураження у розвідувальні ударні контури.

“Якщо зводитись лише до авіації, то візьмемо AWACS і F-16 - це означає те, що пілот на своїй апаратурі, на своїх моніторах бачить те, що бачить AWACS", - повідомив Катков.

Експерт додав, що система Link 16 використовується лише у США і країнах НАТО. Водночас існує система Link 11, яка є старішою і простішою, і має менші можливості.

"Скоріше за все, Україна отримає саме її”, - припустив Олег Катков.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі надав Конгресу список озброєння та військової техніки, які, на його думку, допомогли б Україні у протистоянні російській агресії, але досі не були надані ЗСУ. У документі, зокрема, зазначені далекобійні ракети для F-16 та захищена військова система спецзв'язку, яку використовує НАТО.

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