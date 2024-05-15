Піхотні групи російських окупантів зайшли до Вовчанська: у Міноборони підтвердили

Українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів, зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 15 травня.

"Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання – знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися", – сказав речник.

За словами Лазуткіна, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

"Підтягнуто резерви. Дійсно, дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли", – додав він.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський перебуває у бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.

"Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно, завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж", – підсумував Лазуткін.

Нагадаємо, наступ росіян на Харківщину виявився гіршим, ніж у 2022 році: місцеві розповідають жахливі подробиці.

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