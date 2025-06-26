ТСН у соціальних мережах

"Піхотинці йдуть трупними стежками": військовий про штурми РФ на Куп'янському напрямку

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, росіяни вдаються до систематичних штурмів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
© Getty Images

Армія РФ не зменшує тиск на Куп'янському напрямку і нарощує підготовку до штурмових дій. Регулярно фіксується переміщення техніки РФ та особового складу.

Про це в етері “КИЇВ24” зазначив Віталій Гнилко, пресофіцер 77 бригади.

За його словами, російські військові невпинно намагаються штурмувати позиції бійців ЗСУ. Це відбувається переважно локально.

“Штурми хоч і не масовані, але систематичні”, — додає Гнилко.

Противник вдається до так званих “повзучих” штурмів, залучаючи 1-2 піхотинців. Вони або натрапляють на мінні загородження, або їх знешкоджують з повітря. На цьому шлях окупантів закінчується.

“За певний час ворог висуває ще одну штурмову групу, яка йде тими ж самими трупними стежками”, — додав він.

Нагадаємо, протягом минулого тижня ЗСУ здійснили низку контрнаступальних дій у районі населеного пункту Липці та біля Куп’янська Харківської області.

“У районі Липців Сили оборони провели ряд успішних контратак і було деокуповано близько 200 квадратних кілометрів лісових насаджень. Це серйозні успіхи, які звели нанівець можливість захоплення Липців і просування вглиб Харківської області”, — розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДOM.

