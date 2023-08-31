Пили рідку юшку з обрізаної пластикової пляшки: виявлено чергову катівню, де окупанти утримували українців

У селі Біляївці на Херсонщині в приміщенні на другому поверсі місцевої школи виявлено катівню, де протягом декількох місяців росіяни утримували щонайменше 20 ув'язнених українців.

На Херсонщині, в селі Біляївка, понад 5 місяців російські окупанти незаконно утримували та катували щонайменше 20 українців. Щонайменше четверо людей там загинули. Окупанти імітували розстріли, погрожували кастрацією і майже не давали їжі та води.

Про це йдеться у звіті Центру прав людини ZMINA, повідомляє hromadske.

Біляївську катівню виявили в приміщенні на другому поверсі місцевої школи після звільнення села. Там росіяни від початку квітня до кінця вересня 2022 року незаконно утримували щонайменше 20 українців.

Правоохоронці взяли свідчення у 12 постраждалих, 5 родичів і свідків, троє потерпілих відмовилися від інтерв’ю.

Як повідомляє джерело, до Біляївської катівні окупанти привозили людей із прилеглих сіл. Більшість затримань супроводжувалася фізичним насильством і погрозами.

"Чотирьох із незаконно утримуваних уже немає в живих: двоє померли безпосередньо під час утримання через катування. Ще двоє померли після звільнення: один скоїв самогубство, інший — літній чоловік — помер природною смертю. Але в обох випадках можна вважати це наслідком перенесених катувань і жорстокого поводження, кажуть правозахисники", — йдеться у звіті.

Потерпілі розповідали, що головною причиною, через яку їх затримували, були звинувачення в "коригуванні вогню" та співпраці із ЗСУ. Але доказів цьому майже не було.

Окупанти облаштували катівню в технічному приміщенні на другому поверсі школи, непристосованому для перебування людей. В освітньому закладі розташовувався штаб російських військових.

Розмір приміщення, де тримали в'язнів, становив 6 на 3 метри, без вікон, освітлення та туалету.

"У кімнаті було холодно, через що людям доводилося здирати зі стін шматки шпалер, щоб ними заткнути щілини в стінах. Натомість улітку було неймовірно спекотно, оскільки повітря в приміщення не надходило", — йдеться у звіті.

У середньому в кімнаті за весь період одночасно утримували від 8 до 13 людей. Вони навіть не знали, в якому населеному пункті перебувають. За весь час незаконно затриманих українців жодного разу не виводили в душ.

За свідченнями постраждалих, їх майже не годували. Із їжі давали рідку юшку, яку вони мусили пити з обрізаної пластикової пляшки, або ж тушонку в банках, інколи хліб. Із питною водою була критична ситуація: раз на 1-2 дні українцям давали п’ятилітрову пляшку на всіх. Деякі навіть пробували пити власну сечу.

За даними правозахисників, до всіх утримуваних застосовували психологічне насильство. Були два випадки імітації страти, погрожували кастрацією. 12 людей росіяни фізично катували, зокрема, електричним струмом, під’єднаним до геніталій.

"Потерпілі, з якими спілкувалися правозахисники, стали свідками смерті після тортур двох чоловіків. Їхні тіла росіяни вивезли в невідомому напрямку. Обидва чоловіки перебувають у статусі зниклих безвісти. Їхні рідні шукають тіла або будь-яку інформацію щодо їхнього можливого місця перебування, кажуть", — йдеться у звіті ZMINA.

Зазначимо, що став відомий випадок зґвалтування дівчини окупантами на Харківщині. Троє росіян піддали її тортурам, викравши з дому.

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