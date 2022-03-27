Пили сніг, а готували на багатті: українка розповіла, як пережила 20 днів пекельної блокади у Маріуполі і витягла ще 100 людей

Пили сніг, а готували на багатті: українка розповіла, як пережила 20 днів пекельної блокади у Маріуполі і витягла ще 100 людей

Жінка втекла, але повернулася на допомогу іншим.

Українка, яка втекла з рідного Донецька у 2014 році після вторгнення РФ і була змушена знову переховуватися у підвалах через шквал російських бомб і ракет у Маріуполі в 2022 році, допомогла понад сотні людей вибратися з укриттів до безпечного місця після бомбардувань окупантів.

Історію героїчного порятунку небайдужої українки пише Daily Mail.

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30-річна мати двох дітей разом із 36-річним чоловіком до повномасштабної війни розвивала ресторани в торгових центрах. Коли ж росіяни цинічно напали, то їхній міцний будинок, який мав великі підвали, став прихистком для багатьох сімей, зокрема 25 дітей.

"Ми намагалися захистити їх від жахів на вулиці, оскільки те, що ми переживали, було важко усвідомити навіть дорослим", – розповіла Крістіна.

20 днів вони були свідками, як їхній Маріуполь окупанти перетворюють в попіл. Родина переховувалася в підвалі разом із 100 людьми, готувала їжу на відкритому вогні на вулиці та використовували сніг, який розтанув, для пиття.

Парі все ж вдалося дивом вибратися із жаху, але виїхавши з міста, вони поклялися допомогти втекти й іншим.

Через два дні після їхнього від’їзду в Маріуполі в результаті обстрілу була знищена стоянка на їхньому житловому кварталі, в в будинок влучила ракета, горів сусідній дев’ятиповерховий житловий будинок, горів двір, де вони готували їжу.

"Здається, що ми втекли в останньому поїзді", — сказала Крістіна.

Протягом тижня вони пробули в будинку відпочинку на окупованій росіянами місцевості. Там вони координували невелику групу чоловіків, щоб повернутися до Маріуполя і витягти людей. Приєднався до "спецоперації" 50-річний колишній таксист Юрій, який робив до чотирьох поїздок на день, незважаючи на те, що провів три дні у російському ув'язненні.

Після п’ятиденних пошуків, чоловіку вдалося знайти і врятувати багатьох людей, зокрема і дев’ятирічного хлопчика на ім’я Влад, його бабусю і собаку чихуахуа. Коли я вивів хлопчика та його бабусю, вони всі плакали та обіймалися: "Коли я вивів хлопчика та його бабусю, вони всі плакали та обіймалися".

"Ми допомогли якомога більшій кількості людей – нам вдалося вивезти понад 100 людей", - каже Крістіна.

Як виявилося, Влад втратив маму у цій війні і рятувальники неодноразово намагалися знайти його, перш ніж Крістіна змогла зателефонувати його тітці з радісною новиною, що дитина в безпеці:

"Це був такий емоційний момент – усі плакали".

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Минулого вівторка їхнього товариша затримали на автомобілі "Жигулі", яким вони їздили до Маріуполя.

"Ми досі не знаємо, що з ним сталося. Сумна історія – ця машина допомогла багатьом людям втекти", - зазначила жінка.

Нині Крістіна та її сім’я втекли з території, яку контролює Росія. Жінка в Україні, але в цілях безпеки ми не будемо називати місце її перебування.

"Ми не плануємо повертатися в Маріуполь", — твердо сказала вона.

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