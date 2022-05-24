"Пили воду з батарей, смоктали шматок сала три дні": Цимбалюк про те, як його рідні жили в Маріуполі

"Пили воду з батарей, смоктали шматок сала три дні": Цимбалюк про те, як його рідні жили в Маріуполі

Мама та бабуся дружини українського актора Тараса Цимбалюка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жили в Маріуполі.

Артист говорить, що вони з Тіною вмовляли їх виїхати звідти, утім – рідні не захотіли покидати своїх домівок.

Бабуся та мама дружини Цимбалюка вважали, що все минеться, а у їхньому рідному Маріуполі не будуть відбуватися такі жахливі речі.

"Ми говорили одразу: "Треба виїжджати звідти". Наскільки люди в Маріуполі, в тих краях, звикли до вибухів – вони не думали, що все настільки розвернеться. Ми їм казали: "Приїжджайте". Вони: "Та ні, у нас тут трохи шумно, але начебто нормально". Словом, ніхто тоді не знав, що Маріуполь зрівняють із землею", - розповів "Зірковому шляху" Тарас.

Мама та бабусі Тіни Цимбалюк / Фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk

Російські окупати безжально руйнували Маріуполь та обстрілювали житлові будинки. Згодом у місті зник зв'язок. Тарас з дружиною не міг зв'язатися з рідними. Лише за два тижні вони дізналися, що з мамою та бабусею Тіною все гаразд. Утім, було чітко зрозуміло – з Маріуполя треба тікати.

"Сусідка знайшла зв'язок і сказала, що бабуся та Алла (мати Тіни – ред.) – живі, і вони сидять у підвалі весь час. Коли почали обстрілювати той підвал, вони зрозуміли, що треба йти ва-банк. Бо там снаряди прямі, а є такий калібр снаряда, який під фундамент може зрівняти будинок із землею... То треба вставати. Вони побачили, що їхня машина лише один раз була зачеплена осколком. Вони сіли, зібралися за 15 хвилин і виїхали з Маріуполя", - розповів Тарас.

Наразі з мамою та бабусею Тіни все гаразд, вони усі разом живуть у Києві. Та у Маріуполі їм довелося пережити жахливі речі. У них не було ані води, ані їжі. Будинок мами зруйнований, а у бабусиному – жили окупанти.

"Розкручували батареї, пили воду з батарей. Смоктали шматочок сала раз на три дні, щоб вижити... А у бабусі ще цукровий діабет відчутний. Це люди, яких війна, м'яко кажучи, дуже загартувала", - додав Цимбалюк.

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