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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Пілот F-16 Максим Устименко загинув, захищаючи небо України від російської атаки

Підполковник Устименко до останнього боровся за небо України, але не встиг катапультуватись.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
F-16

F-16 / © Associated Press

У ніч на 29 червня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, випустивши понад 500 повітряних цілей. Під час відбиття цієї масштабної атаки загинув пілот F-16, підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

Про це повідомили в Повітряних Силах України.

Максим Устименко до останнього виконував бойове завдання, застосував увесь арсенал бортового озброєння і збив 7 ворожих цілей.

Під час знищення останньої цілі літак Устименка зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот зумів відвести літак від населеного пункту, уникаючи жертв серед цивільних, але не встиг катапультуватись…

У Повітряних Силах України підтвердили загибель пілота й висловили глибокі співчуття рідним. Максим Устименко був льотчиком 1-го класу — справжнім професіоналом і героєм.

«Загинув, як Герой», — йдеться в офіційному повідомленні.

Це ще одна болюча втрата для України.

Нагадаємо, yаразі Україна втратила вже три винищувачі F-16. Але нарощення відбувається.

На жаль, сьогодні Росія має літаки, які бачать далі, і ракети, які стріляють далі. Навіть порівняно з F-16. Вони також мають потужну ППО, яка працює в комплексі з авіацією. Якщо говорити про МіГ-29, Су-27, то взагалі не до порівняння.

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