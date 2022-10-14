Пілот МІГ-29 катапультуватися після збиття п'яти ворожих дронів-шахідів і двох ракет над Вінниччиною

Він відвів літак од населених пунктів, щоб ніхто з місцевих не постраждав

На Вінниччині зазнав аварії український МІГ-29, який збив п'ять ворожих дронів-шахідів і дві ракети, пілот змушений був катапультуватися, йдеться в ТСН.

У командуванні Повітряних сил повідомляють, що пілот - вижив, але шпиталізований, і наголошують, що головне завдання він виконав. Крім того, відвів літак од населених пунктів, щоб ніхто з місцевих не постраждав. Вінничани називають льотчика героєм і жартують, що зберуть йому гроші на новий винищувач.

Основна версія падіння літака, кажуть у ДБР, те, що уламки збитого дрона пошкодили кабіну. "За однією із версій слідства поблизу смт Турбов під час знищення чергового об'єкту, уламки знищеного ворожого дрону зачепили кабіну українського літака, пілот відвів МІГ-29 у поле аби уникнути жертв, він встиг катапультувався", - розповідає речниця ДБР Ольга Чеканова.

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