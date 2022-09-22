Пілоти дронів вдосконалюють вміння: кадри знищення ворога стають все більш ефектними

Для розвідки командування дедалі частіше намагається використовувати саме безпілотники, адже це допомагає вчасно дізнаватися про переміщення техніки та зводить нанівець намагання росіян посунутись вперед, йдеться в ТСН.

Там, де до ворожих позицій не більше двох кілометрів, дізнатись, що там відбувається, можна лише за допомогою дрону. Бійці вираховують ворожу БМП, яка з великої відстані обстрілює наші позиції. На планшет виводиться картинка з дрону. Від того, як швидко координати російської бронетехніки передадуть нашій артилерії, залежать людські життя.

В один із разів через сильний вітер ворогу дали посунутись далі- для того, щоб зручніше його крити вогнем. За кілька хвилин наша арта накриває ворожу машину піхоти снарядами. «Ми вже на підході їх бачимо, вже знаємо координати, де. Якщо вони змінюють шлях підходу – це ролі не грає. Вони викочуються на ті позиції. Якщо вони виходять на нові вогневі позиції, ми їх за допомогою програмного забезпечення на карті помічаємо, СКЛ і ми вже завдаємо, як казав Лукашенко, «превентивний удар», - пояснюють бійці.

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Сховатися від повітряних розвідників практично неможливо, кажуть оператори дронів. Картинка з кількох безпілотників виводиться на монітори, які є в усіх допоміжних підрозділах. «Якщо спекотна погода, дуже добре видно пил, який вони піднімають, якщо холодна – вони ж гарячі – ну, гаряча точка летить. Це ілюзія, що їх не видно. Видно! Особливо, коли око звикло, ти вже по точках бачиш, що це танк, це БМП», - каже боєць.

Дрони не лише відстежують ворожу техніку, а й самі ювелірно накривають її вогнем. «Це постійні тренування, врахування вітру, тобто погоду враховувати, тобто, куди в тебе може снаряд полетіти. Тобто ти його можеш скинути, а він у тебе може на п'ять метрів відвести за вітром, на метр. Тож пілот навчається, тренується», - пояснюють пілоти безпілотників.

Наші підрозділи вогневого забезпечення – для рашистськи військ ціль номер один. Окупанти оголосили справжнє полювання на розвідників, проте ті вже загартовані. «Кілька разів попрацювавши з однієї позиції, потім ми переїжджаємо на іншу позицію і цю позицію криють. Тобто у них теж є розвідка, у них є радіорозвідка, «Орлани», які все бачать, моніторять, але у них більша совкова армія. І велике плече передачі інформації. І велике запізнення», - кажуть бійці.

Проект «Армія дронів» має на меті накрити апаратами-розвідниками все повітря в зоні бойових дій. Це спільна ініціатива Генштабу та Мінцифри. Йдеться про системну закупівлю та ремонт безпілотників, а ще - навчання пілотів.

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В районі Темирівки, до появи підрозділів повітряної розвідки, росіяни майже знищили більшість навколишніх сіл. Зараз зменшили активність і все завдяки «очам ЗСУ». «Дрони рятують, дрони допомагають, дрони допомагають наведенню арти, дрони роблять розвідку, дрони рятують життя хлопців...», - кажуть в проєкті «Армія дронів».

Перші безпілотники, отримані нашими армійцями в рамках проєкту, вже довели свою ефективність. Наразі в планах– закупівля кількасот літальних апаратів. Вони працюватимуть по всій лінії фронту, яка складає майже 2,5 тисячі кілометрів.

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