Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади ДШВ ефектно знищили ворожу машину десанту: з'явилося відео

Бойова машина десанту повністю знищена, її екіпаж з чорним димом розвіявся над українською землею.

Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України ефектно знищили бойова машина десанту (БМД) російських загарбників.

Про це повідомила 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"Соколине полювання. Смертоносні пташки 71-ої єгерської бригади ДШВ вишукують і знищують усе вороже — і піхоту, і бронетехніку. Знайти вразливе місце у броні і поцілити туди — високе мистецтво, але й наші оператори fpv-дронів є справжніми віртуозами. Цього разу вони вполювали бойову машину десанту окупантів", - йдеться у дописі під відео.

У 71 бригаді зазначили, що БМД повністю знищена, її екіпаж з чорним димом розвіявся над українською землею.

Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади ДШВ знищили ворожу БМД

Нагадаємо, після ударів ATACMS росіяни вивозять техніку з Бердянська.

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