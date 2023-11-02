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Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади ДШВ ефектно знищили ворожу машину десанту: з'явилося відео

Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади ДШВ ефектно знищили ворожу машину десанту: з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
985
Час на прочитання
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Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади ДШВ ефектно знищили ворожу машину десанту: з'явилося відео

Момент знищення БМД ворога / Фото: скриншот з відео

Бойова машина десанту повністю знищена, її екіпаж з чорним димом розвіявся над українською землею.

Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України ефектно знищили бойова машина десанту (БМД) російських загарбників.

Про це повідомила 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"Соколине полювання. Смертоносні пташки 71-ої єгерської бригади ДШВ вишукують і знищують усе вороже — і піхоту, і бронетехніку. Знайти вразливе місце у броні і поцілити туди — високе мистецтво, але й наші оператори fpv-дронів є справжніми віртуозами. Цього разу вони вполювали бойову машину десанту окупантів", - йдеться у дописі під відео.

У 71 бригаді зазначили, що БМД повністю знищена, її екіпаж з чорним димом розвіявся над українською землею.

Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади ДШВ знищили ворожу БМД

Пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади ДШВ знищили ворожу БМД

Нагадаємо, після ударів ATACMS росіяни вивозять техніку з Бердянська.

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Дата публікації
Перегляди
985
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