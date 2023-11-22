Пілоти ударних БПЛА знищили бронетехніку окупантів на Херсонщині (відео)

Українські пілоти ударних БпЛА 14-го окремого полку ЗСУ знищують російську бронетехніку у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Відео процесу оприлюднив канал "Бутусов Плюс".

Зазначимо, що військові 14-го окремого полку працюють по всьому фронту, де за допомогою високоточних FPV-дронів нищать техніку ворога та бойовий склад.

Бійці полку, які працюють із FPV-дронами неодноразово знищували ворожі цілі на лінії зіткнення.

Нагадаємо, український дрон-камікадзе "Мамонт" пройшов випробування на окупантах. Відео прямого влучання у будівл, де переховувалися російські солдати, вже оприлюднено на сайті ТСН.ua.

Тим часом плацдарми ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусили росіян панікувати.

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